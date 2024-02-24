Fenerbahçe son dakikada Batshuayi ile güldü

24 Şubat 2024 21:00 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 21:58

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 yendi.

Kasımpaşa, 58. dakikada Porozo ile öne geçti. Fenerbahçe, 64'te Mert Hakan Yandaş ile beraberliği sağladı. 90+5'te penaltı kazanan sarı lacivertlilerde Batshuayi'nin şutunu kaleci kurtardı, dönen topu tamamladı.

Fenerbahçe puanını 70 yaptı. Kasımpaşa 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Edin Dzeko'nun kafa vuruşunu kaleci Ali Emre kurtardı. Cengiz Ünder, pozisyonu tamamlamak istedi, top dışarıya gitti.

14' Bu kez konuk takım gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın vuruşu, dışarıya gitti.

14' Kasımpaşa'da Ben Ounes sarı kart gördü.

23' Fenerbahçe, Djiku ile gole yaklaştı.

35' Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası çizgisinden çektiği şut dışarı gitti.

45+1' Edin Dzeko'nun golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

55' İsmail Yüksek sarı kart gördü.

58' Kasımpaşa, Porozo ile öne geçti.

60' Krunic ve Cengiz Ünder yerine Szymanski ve Serdar Dursun oyuna girdi.

64' Mert Hakan Yandaş, serbest vuruştan skoru dengeledi.

72' Ferdi Kadıoğlu yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü Kasımpaşa ağlarına gönderen Mert Hakan Yandaş, Mart-Nisan 2022 (4 maç) arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında skor katkısı verdi (1 gol & 1 asist). (OPTA)

77' Edin Dzeko'nun yerine Michy Batshuayi oyuna girdi. Kasımpaşa'da Sadiku yerine Gökhan, Yasin yerine Yunus Emre oyuna girdi.

80' Fenerbahçe, Batshuayi ile öne geçmeye çok yaklaştı! Batshuayi kaleciden sıyrıldıktan sonra açısını kaybetti ve vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

82' Kasımpaşa'da Fall sarı kart gördü.

84' Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü.

85' Fall ve Hajradinovic'in yerine Thomas ve Rochinha oyuna girdi.

90' Thomas sarı kart gördü.

Karşılaşmaya 6 dakika eklendi.

90+1' Fenerbahçe'de Mert Hakan yerine Zajc, Kasımpaşa'da Da Costa yerine Oğulcan Çağlayan oyunda.

90+5' Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti.