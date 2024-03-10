Kartlar havada uçtu! Fenerbahçe son 10 dakikada gol oldu yağdı

10 Mart 2024 21:14 - Güncelleme : 10 Mart 2024 21:25

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Pendikspor, 30. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçti.

İkinci yarıda 59. dakikada Mert Hakan Yandaş skoru eşitledi. 87. dakikada Batshuayi, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı gole çevirdi. 90+4'te sahne alan Ferdi Kadıoğlu bu sezon ilk golünü attı. 90+9'da İrfan Can Kahveci maçın skorunu tayin etti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 76'ya yükseltti ve Galatasaray'ın 2 puan ardından takibini sürdürdü. Pendikspor ise 26 puanla sondan bir üst sırada kaldı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN EMRE BELÖZOĞLU TEPKİSİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı MKE Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'de taraftarlar, Belözoğlu'na o karşılaşmada gösterdikleri tepkinin bir benzerini de Kadıköy'de gösterdi. Pendikspor maçı öncesi taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

4' Cengiz Ünder'in frikik vuruşu az farkla yan ağlara gitti.

9' Hakem Kadir Sağlam, oyunu geç başlattığı için Pendikspor kalecisi Erdem'i uyardı.

11' Gökcan'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte Halil uçarak dokundu. Top auta gitti.

30' Gol | Arka direkte hareketlenen Halil Akbunar kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Halil Akbunar, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe ağlarını sarstı.

33' Edin Dzeko hava topunun ardından yerde kaldı. Boşnak forvetin kaşında açılma oldu. Sağlık ekipleri Dzeko'nun başına bandaj sardıktan sonra, Dzeko oyuna devam etti.

45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna 11 dakika eklendi.

İlk yarı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

46' İkinci yarı başladı.

59' Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışında çaprazdan ayakiçi vuruşuyla köşeye gönderdiği topta skoru eşitledi.

71' Welinton ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

87' Batshuayi penaltı vuruşunda takımını öne geçirdi.

90+1' Arnaud Lusamba önce faulü nedeniyle sarı kart gördü, ardından hakemi alkışlayarak tepki gösteren oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+4' Ferdi Kadıoğlu bu sezon ilk kez ağları sarstı ve takımını 2 farklı öne geçirdi.

90+9' İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışından vuruşunda takımının 4. golünü kaydetti.