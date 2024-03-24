24 Mart 2024 20:19 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:41
Fenerbahçe taraftarına 4 isimde müjde! İşte sahalara dönecekleri tarih
Fenerbahçe, milli araya moralli girerken eksikler de azalıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan 4 futbolcunun tedavileri tamamlandı
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı önemli maça tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan 4 futbolcunun da tedavileri tamamlandı ve Adana Demirspor maçında forma giymeleri bekleniyor.
4 OYUNCUNUN TEDAVİSİ BİTTİ
Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.
Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 79 puanla ikinci sırada. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 79 gol atıp, 25'te gol yedi.
Kaynak: TGRT Haber