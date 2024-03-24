Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Fenerbahçe taraftarına 4 isimde müjde! İşte sahalara dönecekleri tarih
24 Mart 2024 20:19 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:41

Fenerbahçe taraftarına 4 isimde müjde! İşte sahalara dönecekleri tarih

Fenerbahçe, milli araya moralli girerken eksikler de azalıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan 4 futbolcunun tedavileri tamamlandı

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe taraftarına 4 isimde müjde! İşte sahalara dönecekleri tarih

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı önemli maça tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan 4 futbolcunun da tedavileri tamamlandı ve Adana Demirspor maçında forma giymeleri bekleniyor.

Fenerbahçe taraftarına 4 isimde müjde! İşte sahalara dönecekleri tarih - 1. Resim

4 OYUNCUNUN TEDAVİSİ BİTTİ

Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 79 puanla ikinci sırada. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 79 gol atıp, 25'te gol yedi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...