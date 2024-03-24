Fenerbahçe taraftarına 4 isimde müjde! İşte sahalara dönecekleri tarih

24 Mart 2024 20:19 - Güncelleme : 24 Mart 2024 20:41

Kadınlar Kupa Voley şamiyonu Fenerbahçe oldu

Kadınlar Kupa Voley şamiyonu Fenerbahçe oldu

Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Alman devi Fenerbahçe'nin yıldızı için geliyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı önemli maça tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan 4 futbolcunun da tedavileri tamamlandı ve Adana Demirspor maçında forma giymeleri bekleniyor.

4 OYUNCUNUN TEDAVİSİ BİTTİ

Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 79 puanla ikinci sırada. Sarı-lacivertliler bu sezon ligde 79 gol atıp, 25'te gol yedi.