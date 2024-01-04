Fenerbahçe taraftarına Becao müjdesi
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao, 2 ay aradan sonra ilk kez sahada çalıştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao da ilk kez sahada çalıştı. 9 Kasım'da Almanya'nın Münih kentinde ameliyat edilen Brezilyalı futbolcu, bireysel programı dahilinde saha antrenmanlarına başladı.
Sarı lacivertliler hazırlıklarına 5 Ocak Cuma günü yapacağı çalışmayla devam edecek.