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    • 04 Ocak 2024 18:21 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:25

    Fenerbahçe taraftarına Becao müjdesi

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao, 2 ay aradan sonra ilk kez sahada çalıştı.

    Fenerbahçe taraftarına Becao müjdesi
    Fenerbahçe, Rodrigo Becao

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında 7 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

    Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao da ilk kez sahada çalıştı. 9 Kasım'da Almanya'nın Münih kentinde ameliyat edilen Brezilyalı futbolcu, bireysel programı dahilinde saha antrenmanlarına başladı.

    Sarı lacivertliler hazırlıklarına 5 Ocak Cuma günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

     

    Haberler>Spor>Fenerbahçe taraftarına Becao müjdesi
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    FenerbahçeRodrigo Becao
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