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14 Ocak 2024 20:57 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:01

Fenerbahçe tek golle liderliğini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşma

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe tek golle liderliğini sürdürdü
Fenerbahçe, Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Kalyon Stadında karşılaştı.Mücadeleyi Fenerbahçe 81. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bu skorla Fenerbahçe puanı 53'e çıkarttı. Sarı Lacivertliler en yakın takipçisi Galatasaray ile maç fazlası ile puan farkını 5'e çıkardı.

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