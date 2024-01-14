14 Ocak 2024 20:57 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:01
Fenerbahçe tek golle liderliğini sürdürdü
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Fenerbahçe arasındaki karşılaşma
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Kalyon Stadında karşılaştı.Mücadeleyi Fenerbahçe 81. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle 1-0 kazandı.
Bu skorla Fenerbahçe puanı 53'e çıkarttı. Sarı Lacivertliler en yakın takipçisi Galatasaray ile maç fazlası ile puan farkını 5'e çıkardı.