Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elendi! 

27 Şubat 2024 22:42 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 23:08

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf başkent ekibi oldu. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Olimpiu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü golü bulduktan sonra da etkili oyununu devam ettirdi.

Ev sahibi, 33. dakikada Anastasios Chatzigiovannis'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

KARTAL'DAN İKİNCİ YARIYA 3 DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı. İsmail Kartal yedekte bekleyen İsmail Yüksek, Ferdi Kaıoğlu ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü.

Mücadelenin ikinci devresi de büyük bir rekabete sahne oldu. Karşılıklı pozisyonlar yaşansa da golü bulan Ankaragücü oldu. 87. dakikada sahneye çıkan Garry Rodrigues eski takımına karşı skoru 3-0'a getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla yarı final biletini alan taraf Ankaragücü oldu.