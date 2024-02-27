Tgrt Haber
Haberler>Spor>Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elendi! 
27 Şubat 2024 22:42 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 23:08

Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elendi! 

Son dakika haberi... Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda deplasmanda Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupaya veda etti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Türkiye Kupası&#039;ndan elendi! 
Fenerbahçe

 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf başkent ekibi oldu. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Olimpiu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ankaragücü golü bulduktan sonra da etkili oyununu devam ettirdi. 

Ev sahibi, 33. dakikada Anastasios Chatzigiovannis'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elendi!  - 1. Resim

KARTAL'DAN İKİNCİ YARIYA 3 DEĞİŞİKLİK 

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fenerbahçe 3 oyuncu değişikliği birden yaparak başladı. İsmail Kartal yedekte bekleyen İsmail Yüksek, Ferdi Kaıoğlu ve Serdar Dursun'u sahaya sürdü. 

Fenerbahçe Türkiye Kupası'ndan elendi!  - 2. Resim

Mücadelenin ikinci devresi de büyük bir rekabete sahne oldu. Karşılıklı pozisyonlar yaşansa da golü bulan Ankaragücü oldu. 87. dakikada sahneye çıkan Garry Rodrigues eski takımına karşı skoru 3-0'a getirdi ve maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla yarı final biletini alan taraf Ankaragücü oldu. 

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...