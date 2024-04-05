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05 Nisan 2024 21:02 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 21:09

Fenerbahçe voleybolda finale yükseldi

Fenerbahçe Parolapara, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı finalinde seriyi 2-0 kazanıp finale çıktı ve Halkbank'ın rakibi oldu

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe voleybolda finale yükseldi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final (1-4 serisi) ikinci maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi.

İlk maçı da 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, final serisinde bir başka başkent ekibi Halkbank'la karşılaşacak.

Son 3 yılın şampiyonu Ziraat Bankkart ise 3-4'üncülük etabı maçlarında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe voleybolda finale yükseldi - 1. Resim

MAÇTAN BİLGİLER

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun)

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

Setler: 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15

Süre: 135 dakika (27, 32, 28, 26, 22)

Kaynak: Anadolu Ajansı
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