Fenerbahçe yeni forvetini Premier Lig'den buldu! Suudi Arabistan ekipleri de devrede

05 Ocak 2024 20:24 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 20:39

İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli ekip, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Takıma çeşitli takviyeler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde hedef mevkilerden biri de forvet hattı. Kanarya'nın gündemine aldığı Anthony Martial'e bir talip daha çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN CEPHESİ DE MARTİAL İÇİN HAREKE GEÇİYOR

Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe, bir süredir Manchester United kulübüyle temasları sürdürüyor. Haberde Manchester United'dan ayrılacak yıldız oyuncuyla ilgilenen kulübün yalnızca Fenerbahçe olmadığı yazıldı. 28 yaşındaki golcü futbolcu için Suudi Arabistan cephesi de harekete geçti. İngilizler, Suudi Arabistan'dan Martial'e yapılacak olan teklifin oldukça yüksek rakamları içereceğini duyurdu.

FENERBAHÇE, EN GÜÇLÜ ADAY KONUMUNDA

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe cephesi ise beklemeye geçti. Anthony Martial, tercihini Avrupa'da kalmaktan yana kullanırsa Fenerbahçe en güçlü aday konumunda. Ancak Suudi Arabistan cephesi teklif edilen yüksek maaşla oyuncuyu ikna etmeye çalışacak.