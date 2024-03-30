Fenerbahçe’de 2 Nisan öncesi büyük gelişme! Futbolcular devreye girdi

30 Mart 2024 21:09 - Güncelleme : 30 Mart 2024 21:15

Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki tarihi genel kurulu öncesinde sarı-lacivertli ekibin yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Gebetaş, kongrenin programının detaylarını aktarırken, yalnızca ligden çekilme değil birçok farklı opsiyonlarının bulunduğunu ve kongre üyelerinin bir oylama yapacağını belirtti. Gebetaş ayrıca, Başkan Ali Koç'un yarın futbol takımıyla bir görüşme gerçekleştireceğini de ifade etti.

ALİ KOÇ FUTBOLCULARLA GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, futbol takımı futbolcularıyla da bir görüşme gerçekleşeceğini belirten Can Gebetaş, eski yönetim kurulu üyeleriyle de görüştüklerini açıkladı. Gebetaş, "2 nisan kararının alınmasından bugüne kadar Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak çeşitli alanlarda, çeşitli istişarelerde bulunduk. Bunların ilkinde eski yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Geçmiş dönemlerde yönetimde yer almış ve hayatta olan 250 civarı yönetim kurulu üyemiz vardı. Hepsi tek tek arandı ve 100 civarında bir katılımla Fenerbahçe'nin geleceği açısından tarihi genel kurul öncesi istişare yapıldı. Bunun ardından da yine başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz çeşitli ziyaretlerde bulundular. Özellikle ligden çekilme kararı ve diğer opsiyonlara ilişkin hukuki ve finansal sonuçlarına yönelik bir takım görüşmeler yapıldı. Yarın sayın başkanımız samandıra ziyareti yaparak futbol takımımızla bir görüşme yapacak ve 2 Nisan öncesi bir dizi görüşmelerle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda alınacak tüm aksiyonlar yönelik geniş kapsamlı fikir alışverişi süreci tamamlanmış olacak." dedi.

TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULAR DEVAM ETMEK İSTİYOR

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından biri olan sarı-lacivertliler, milli aranın ardından yapılacak olan Adana Demirspor maçına çıkmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekibi ve futbolcular, lige devam etme konusunda kararlarını yönetime bildirdi.