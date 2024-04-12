12 Nisan 2024 21:04 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 21:45
Fenerbahçe'de kritik tarih belli oldu! İki aday var
Fenerbahçe Spor Kulübü, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı tarihini açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre seçim 27 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe Spor Kulübü, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.
Kulüp, toplantıda çoğunluk aranmayacağını da bildirdi.
İKİ ADAY VAR
Seçim yarışına Mevcut Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın girmesi beklenmezken. 2006-2018 yılları arasında Fenerbahçe Asbaşkanlığı'nı yürüten Şekip Mosturoğlu'nun aday olması bekleniyor.
Mosturoğlu'nun yanı sıra eski Divan Başkanı Vefa Küçük'ün aday olması bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber