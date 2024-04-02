Fenerbahçe’de tarihi gün! Kongrede oylanacak maddeler belli oldu

02 Nisan 2024 18:20 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 18:40

Fenerbahçe'de olaylı Trabzonspor maçı sonrası Süper Lig’den çekilme ve futbol faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere kritik kararların oylanacağı olağanüstü kongre Ülker Stadı'ndan saat 17.00'de başladı.

TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar Ülker Stadı'ndan son gelişmeleri aktardı. İşte son gelişmeler:

Fenerbahçe tarihi olağanüstü kongre için artık geri sayıma başladı. Sabah erken saatlerden itibaren kongre üyeleri Ülker stadyumuna gelmeye başlamışlardı.

Saat 15 itibariyle statların kapısı açıldı ve kongre üyeleri bir bir alınmaya başlandı. Kürsü kuruldu, adil rekabet yazısı var ve işte o adil rekabet yazısının hemen üst kısmında Fenerbahçe Spor Kulüp Başkanı Ali Koç konuşmasını yapacak ve üye sayısının 22.572 kişiyi bulmasının ardından da tarihi oylama gerçekleştirilecek.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

O tarihi oylamadan biraz da bahsetmek istiyorum. 30. haftada Trabzonspor karşılaşmasında 3-2 Fenerbahçe galip gelmişti ama 90 dakikanın sona ermesinin hemen ardından sahada yaşanan olaylar ve taraftarın sahaya girmesinden sonra Fenerbahçe başkanı Ali Koç şöyle bir açıklama yapmıştı.

Tüm Kongre üyelerine soracağız artık bir şey yapmamız lazım o maç oynandı tatil edilmedi dedi ve üstüne üstlük kendisini savunan futbolcuların PFDK'ya sevk edildi dedi. Bu kadar haksızlık artık bardağı taşırdı dedi. Biz galiba bu ligde yabancı bir takım olarak görünüyoruz başkalarının gözüne dedi. Öyleyse bizim bu ligde yerimiz yok diye düşünüyorum dedi. Bazı aksiyonların almanın vakti geldi dedi.

BUGÜN OYLAMA YAPILACAK

İşte o aksiyonlardan en önemlisi ve en kritiği de ligden çekilme olacak. Kulüp eğer 22.572 Kongre üyesi toplanırsa bugün evet bugün oylama yapılacak.

Peki 22.572 kişilik çoğunluk sağlanamazsa ne olacak?

Takvim yaprakları 9 Nisan Salı gününü gösterdiğinde herhangi bir çoğunluğa bakılmaksızın oylama yapılacak ve masaya yatırılacak 5 seçenek var.

KONGREDE OYLANACAK MADDELER

Onlardan bir tanesi 7 Nisan'daki Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmayı tartışacak Fenerbahçe. Süper Kupa maçına çıkmamayı da aynı şekilde Şanlıurfa'da Galatasaray karşısında oynanacak olan Süper Kupa maçına çıkmamayı da tartışacak.

Trabzon deplasmanına 4 yıl boyunca gitmemeyi, Trabzon deplasmanına gitmeyerek hükmen mağlup sayılmayı kabul etmiş olacak Fenerbahçe ve lige eksi 3 puanla başlamayı da göze almış olacak.

Ve son olarak yayıncı kuruluşun Fenerbahçe'nin stadında yani şu an bizlerin tribünleri gösterdiği, bizlerin sizlere son gelişmeleri aktardığımız işte bu statta herhangi bir şekilde yayın yapmasına izin vermeyecek. Bunu da kongrede tartışacak Fenerbahçe kongre üyeleri ve ligden çekilme, bir alt ligde mücadele etme de Başkan Ali Koç'un ve kongre üyelerinin gündeminde olacak.