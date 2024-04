Fenerbahçe'de tarihi kongre başladı! Başkan Ali Koç açıklamalarda bulunuyor | Canlı

02 Nisan 2024 18:45 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 19:34

Canlı Anlatım Özeti ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'IN CEZA MESAJINA CEVAP

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." Gündemiyle toplandı.

Ülker Stadyumu'ndaki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, minimum üye sayısı 22.572 kişiyi bulmasının ardından başladı.

İşte dakika dakika yaşananlar...

02.04.2024 18:55

ALİ KOÇ KONUŞUYOR:

"Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor. Olağanüstü katılım, olağanüstü bir kongreye. Bu şekilde tribünleri doldurmanız olağanüstü. Onun için olağanüstü diyorum. Siz bugün, bu katılımla düşmanları, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size. Uzun yıllardır sadece sportif alanda değil, bir çok alanda mücadele etmek zorunda bırakıldık. Bugün burada bu şekilde bulunmamızın sebebi, göz göre göre pervasızca, namertçe emeğimizin gaspedilmesine neden olan sonuçları değerlendirmek için buradayız. Son olarak Trabzonspor maçımızda dünyanın hiçbir yerinde bitirilmeyecek bir maçı oynamak zorunda bırakıldık. Bir kez daha emeklerimiz çalınmaya ve şampiyonluğumuz elimizden alınmaya teşebbüs edilmiştir.

Bugün burada olağanüstü şekilde toplanamamızın sebebi sadece o maç değildir. Sözde şike kumpasları, otobüsümüzün kurşunlanması, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, standart dışı hakem yönetimleri, başarı için her yol mübahtır anlayışı ile hareket eden rakipler ve içinde bulunduğumuz kısır döngü bizlere artık yeter dedirtti. Ne sesimizi duyan var ve ne utanan var. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayacak, izin verilmeyecek haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık.

Trabzonspor maçına değinmek istiyorum çünkü bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Maçta ve maç sonunda yaşananlar organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta vali ve emniyet müdürlüğü gereken önlemi alamamıştır. Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapacak mı, takipçisi olacağız. Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Passolig kartları tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlara nasıl oluyorsa göz yumulmuştur. Karadeniz insanı merttir. Mert insanın yüzünde maske olmaz. Meşru müdafa yapan 3 futbolcumuz ve 2 çalışanımız PFDK'ye sevk edilmiştir. Biz 2-0 öndeyken hocamıza "Hocam istediğin takımı sahadan çekebilirsin." derken Trabzon Emniyeti gereken önlemi alamamıştır. Biz bu maçtan beri dünyayla temas halindeyiz. Uzmanlar, hukukçular ile temas halindeyiz. Yabancı gözlemci hakeme tam puan verdi. Bizim temasta olduğumuz yabancı uzmanlar bu hakem dışarıda olsa lisansının iptal edileceğini söylüyor."

"Yaşanan olayları son derece hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi not ettik. Bir tanesi var, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz, utanmadan televizyona çıkıyor ve Trabzon'da yaşanan olaylar için 'Olmamalıydı' diyerek 15 dakika boyunca bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor.

Kısacası herhalde, uslu uslu futbolcularımızın dayak yemesini bekliyorlardı. Oyuncularımız kahramanca armalarını temsil ettiler. İki camia da itidalli davranmaya çalıştık ancak perde arkasında futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların da farkındayız. Federasyonu aradık ve dedik ki emniyet gerekli güvenliği sağlamıyorsa, ev sahibi takım ne yapsın dedik. O sahibi olduğunuz spor medyasıyla beraber. 3 ay evvel burada galibiyetiniz kutladınız. Bu kadar mı geçmişi çabuk unutuyorsunuz. Yok efendim Mert Hakan eli cebinde gelmiş. Neresiyle gelseydi? Tünel videolara ulaşmak istiyoruz, onlara da yok diyorlar. Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlar bize gösteriyor ki, bu verilmeyen cezalara göre sanki orası özerk bir bölge. Orada yaşananlar, linç teşebbüsleri. Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu kurulduğundan beri apaçık ortadayken, tek bir siyasetçiden geçmiş olsun mesajı gelmemesi düşündürücüdür.

Batshuayi'nin son dakikada golü gelmesiyle Trabzon maçında da şampiyonluk yolumuza engel koyamadılar ama sanmayın ki tekrar denemeyecekler."

02.04.2024 18:35

EROL BİLECİK: "GEREKLİ SAYI VE DAHA FAZLA KATILIM İÇİN BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, kürsüye gelerek kongre üyelerine seslendi. Bilecik, dışarıda çok büyük bir kalabalık olduğunu, onların da stada girmesinin ardından genel kurul toplantısının başlayacağını açıkladı. Erol Bilecik "Dışarıda muazzam bir kalabalık var. Gerekli sayı ve daha fazla katılım için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sonrasında anonsla Genel Kurul toplantımızı açacağız. Sabrınız için teşekkür ediyoruz." dedi.

Erol Bilecik, çoğunluğun sağlandığını ve gerekli sayının aşıldığını söyledi. Bilecik açıklamasında, "Bugünü iyi not edin. Bugün burada 22 bin 588 kongre üyemizi geçmiş bulunuyoruz. Bugün hepinizin ileride bir gün o günü çok iyi hatırlıyorum diyeceğiniz bir gün. Hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün. Bundan sonraki adımları belirleyeceğimiz gün. Hep birlikte bu gidişe dur demek için bir aradayız. Fenerbahçemize yapılan haksızlıkları sorgulamak için buradayız. Trabzonspor maçında sporcularımıza yapılan korkunç saldırılar ve linç girişimi bardağı taşıran son damla olmuştur. Adaletsizliğin en uç noktası olan adaletsizliğin adil sayılmasıdır. Bugün burada futbol takımımızın geleceğini konuşmak için değil, aynı zamanda kulübümüzün bütünlüğünü korumak ve savunmak için bir araya geldik. Hesabı verilmeyen her haksızlık daha büyüğünü doğuruyor. Milyonlarca taraftarımızla bugün omuz omuza tek yürek olacağız. Bize yapılan haksızlıkları yarına da bırakmayacağız, kimsenin yanına da bırakmayacağız. Türk spor tarihinde milat sayılacak bir gün yaşıyoruz. Milat sayılacak tüm örnekler de bizim üzerimizden yaşanıyor. Bize yapılan her yanlış Türkiye'ye yapılmıştır. Fenerbahçe'nin her ayağa kalkışı Türkiye'nin ayağa kalkışıdır. Bugün tek yürek olarak haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

02.04.2024 16:49

Fenerbahçe Kulübünde çoğunluğun sağlanması halinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ali Koç ve futbol A takımının teknik direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadı'na geldi.

Statta düzenlenecek toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı.

Yer: İstanbul