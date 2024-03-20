Fenerbahçe'den büyük başarı! Sezonu namağlup lider tamamladı 

20 Mart 2024 22:58 - Güncelleme : 20 Mart 2024 22:59

Dünya devlerinin olduğu listeye Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Dünya devlerinin olduğu listeye Galatasaray ve Fenerbahçe damga vurdu!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi. İlkem Yapı Tarsus Spor, Çankaya Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ise lige veda eden 3 kulüp olurken çeyrek final eşleşmeleri de belirlenmiş oldu.

FENERBAHÇE NAĞMALUP LİDER

30’uncu hafta mücadelesinde OGM Ormanspor’u seyircisi önünde 97-69 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding, normal sezonu 28'de 28 yaparak namağlup lider tamamlama başarısı gösterdi.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ...

Normal sezonun bitmesiyle çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Çeyrek finalde; Fenerbahçe Alagöz Holding – BOTAŞ, Beşiktaş – Nesibe Aydın, Mehmet Kavan Yapı İzmir Belediyespor – ÇBK Mersin ve OGM Ormanspor – Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmaları oynanacak.