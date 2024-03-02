Fenerbahçe'den derbi öncesi kritik 3 puan

02 Mart 2024 20:52 - Güncelleme : 02 Mart 2024 21:04

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu 2 golle kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 25.dakikada Osayi-Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe maç fazlasıyla 73 puanla liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Szymanski'nin ceza sahası içinden şutunda Erce gole izin vermedi.

8' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sarı kart gördü.

11' Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun vuruşunu Erce Kardeşler kurtardı.

25' Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle öne geçti.

35' Becao sarı kart gördü.

40' Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile farkı 2'ye çıkardı.

65' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder, yerlerini Oosterwolde ve Fred'e bıraktı.

90+2' İsmail Yüksek sarı kart gördü.

90+5' Çağlar Söyüncü sarı kart gördü.