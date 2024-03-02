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02 Mart 2024 20:52 - Güncelleme : 02 Mart 2024 21:04

Fenerbahçe'den derbi öncesi kritik 3 puan

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor’a konuk oldu. Karşılaşmayı sarı lacivertliler 2-0 kazandı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;den derbi öncesi kritik 3 puan
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu 2 golle kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 25.dakikada Osayi-Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe maç fazlasıyla 73 puanla liderliğe yükseldi. Hatayspor ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

3' Szymanski'nin ceza sahası içinden şutunda Erce gole izin vermedi.

8' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sarı kart gördü.

11' Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun vuruşunu Erce Kardeşler kurtardı.

25' Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle öne geçti.

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35' Becao sarı kart gördü.

40' Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile farkı 2'ye çıkardı.

65' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder, yerlerini Oosterwolde ve Fred'e bıraktı.

90+2' İsmail Yüksek sarı kart gördü.

90+5' Çağlar Söyüncü sarı kart gördü.

Kaynak: TGRT Haber
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