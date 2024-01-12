Fenerbahçe'den top toplayıcı çocuğa büyük jest
Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup ettiği maçta 3. gol öncesi taça çıkan topu hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci'ye vererek Dzeko'nun golünde önemli pay sahibi olan Fenerbahçe 15 Yaş Altı Futbol Takımı'nın kalecisi Yiğit Avcı, tesislerde İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal ve Dominik Livakovic ile buluştu.
Fenerbahçe 40. dakikada rakip yarı alanın ortasından taç atışı kazandı. Saha kenarındaki top toplayıcı çocuk, meşin yuvarlağı hızlı bir şekilde İrfan Can Kahveci’ye aktardı.
İrfan Can Kahveci topu aldığı gibi defans arkasına sarkan Szymanski’ye kullandı. Polonyalı yıldız hızla ceza sahası içine girdi ve sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Şut tercihinde bulunmayan Szymanski topu altıpas önündeki Dzeko’ya çıkardı. Tecrübeli golcüye ise gol için sadece dokunmak kaldı.
KONFERANS LİGİ'NDE DE AYNI DURUM YAŞANMIŞTI
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında oynadığı Twente maçında da benzer bir senaryo yaşanmıştı.
Fenerbahçe’nin attığı 4. golde top toplayıcı çocuk meşin yuvarlağı oyuna erken sokarak Tadic’e ulaştırmış ve pozisyonun devamı golle sonuçlanmıştı.