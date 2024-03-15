15 Mart 2024 13:05 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:12
Fenerbahçe'den Türk futbolu için bir ilk! Avrupa'da sadece 3 takım başardı
Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe önemli bir ünvan elde etti. Temsilcimiz, UEFA'nın 3 büyük organizasyonunda da son 8'e kalan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın 4. takımı oldu.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir ilki başardı... Sarı-Lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselirken UEFA'nın 3 büyük organizasyonunda da son 8'e kalan tek Türk takımı oldu.
2013'TE YARI FİNAL GÖRDÜ
Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi'nde 2009 yılında çeyrek final oynarken, 2013 yılında Avrupa Ligi'nde çeyrek finali geçerek son 4 takım arasına adını yazdırmıştı. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip Konferans Ligi'nde son 8'e kalarak koleksiyonunu 3'lemiş oldu.
MARSİLYA, ROMA VE PSV BAŞARMIŞTI
Diğer yandan Fenerbahçe'nin elde ettiği bu başarıya daha önce sadece 3 Avrupa takımı ulaşmıştı. Fransız ekibi Marsilya, İtalyan temsilcisi Roma ve ile Hollanda'dan PSV a daha önce Avrupa'da bu başarıya ulaşan ekiplerdi.
Kaynak: TGRT Haber