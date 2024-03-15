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15 Mart 2024 13:05 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:12

Fenerbahçe'den Türk futbolu için bir ilk! Avrupa'da sadece 3 takım başardı

Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe önemli bir ünvan elde etti. Temsilcimiz, UEFA'nın 3 büyük organizasyonunda da son 8'e kalan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın 4. takımı oldu.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe, Uefa Avrupa Konferans Ligi, Türk Futbolu

Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir ilki başardı... Sarı-Lacivertliler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselirken UEFA'nın 3 büyük organizasyonunda da son 8'e kalan tek Türk takımı oldu.

2013'TE YARI FİNAL GÖRDÜ

Fenerbahçe; Şampiyonlar Ligi'nde 2009 yılında çeyrek final oynarken, 2013 yılında Avrupa Ligi'nde çeyrek finali geçerek son 4 takım arasına adını yazdırmıştı. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip Konferans Ligi'nde son 8'e kalarak koleksiyonunu 3'lemiş oldu.

Fenerbahçe'den Türk futbolu için bir ilk! - 1. Resim

MARSİLYA, ROMA VE PSV BAŞARMIŞTI

Diğer yandan Fenerbahçe'nin elde ettiği bu başarıya daha önce sadece 3 Avrupa takımı ulaşmıştı. Fransız ekibi Marsilya, İtalyan temsilcisi Roma ve ile Hollanda'dan PSV a daha önce Avrupa'da bu başarıya ulaşan ekiplerdi.

 

Kaynak: TGRT Haber
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