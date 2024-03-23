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23 Mart 2024 19:13 - Güncelleme : 23 Mart 2024 19:19

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bjelica, Basketbolu Bıraktı!

Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızlarından Nemanja Bjelica, basketbol kariyerini noktaladı.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

Sezon başında Fenerbahçe Beko’dan ayrılarak Kızılyıldız’a transfer olan Nemanja Bjelica sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon sahaya çıkamamıştı. Sırp oyuncu kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı.

Nemanja Bjelica 35 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı. Bjelica, Instagram hesabından bir video yayınlarak 20 yıllık basketbol kariyerine son noktayı koyduğunu ve emekli olduğunu açıkladı.

NEMANJA BJELİCA BAŞARILARI

1 NBA şampiyonluğu

1 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası

1 EuroLeague MVP

 EuroBasket'te gümüş madalya

 Dünya Kupası'nda gümüş madalya

Kaynak: TGRT Haber
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