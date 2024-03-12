Fenerbahçe'nin forma sponsoru belli oldu! İki yıllık anlaşmaya varıldı 

12 Mart 2024 23:06 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:07

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni forma sponsoru için anlaşmaya vardı. 2021 yılında PUMA markası ile 3 yıllık anlaşmaya imzalayan sarı-lacivertli kulüp, yine aynı sponsor ile devam etmeye karar verdi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve PUMA, 'A Takım Forma sponsorluğu' için iki yıl daha anlaşmaya vardı.

2021 YILINDA ANLAŞMA YAPMIŞLARDI

2021 yılında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde yapılan anlaşmada yıllar süren Adidas anlaşmasını sonlandıran Fenerbahçe, PUMA ile anlaşmıştı.

İmza töreninde konuşan Ali Koç, tarihi bir imza attıklarını vurgulayarak, "Çok uzun bir iş birliğinden sonra yeni bir markayla Fenerbahçe Futbol Takımı olarak bir iş birliğine giriyoruz. Yeni iş birliğimiz inşallah hayırlı uğurlu olur. 30 küsur seneyi aşkın bir iş birliğine son veriyoruz. Fenerbahçe'nin tarihinde iki marka olmuş biri adidas diğeri Fenerium. Adidas'a teşekkür etmek istiyorum. Sağlıklı güzel bir iş birliğimiz oldu. Bazı yerlerde asgari müşterekte buluşamıyorduk. Bir ihaleye çıktık pek çok markadan teklif aldık ve PUMA ile ilerlemeye karar verdik. PUMA global bir marka, Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar çok takımda PUMA forması olduğunu gördünüz." ifadelerini kullanmıştı.