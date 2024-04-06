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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 18:34 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:43

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki teknik direktörü belli oldu!

Son dakika haberleri. TFF Süper Kupa finalinde Şanlıurfa'da yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de takımın başında yer alacak isim belli oldu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;nin Süper Kupa&#039;daki teknik direktörü belli oldu!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek.

HAKEM VOLKAN BAYARSLAN

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

FENERBAHÇE U19 TAKIMI İLE MAÇA ÇIKACAK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında takımın başında yer alacağı isim belli oldu! - 1. Resim

FENERBAHÇE'DE TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE YER ALACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de takımın başında yer alacak isim belli oldu. Sports Digitale'da yer alan habere göre; Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu antrenörün de Zeki Murat Göle olduğu belirtildi.

Kaynak: TGRT Haber
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