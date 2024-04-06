Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Öte yandan Fenerbahçe'de takımın başında yer alacak isim belli oldu. Sports Digitale'da yer alan habere göre; Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu antrenörün de Zeki Murat Göle olduğu belirtildi.