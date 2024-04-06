Fenerbahçe'nin Süper Kupa'daki teknik direktörü belli oldu!
Son dakika haberleri. TFF Süper Kupa finalinde Şanlıurfa'da yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de takımın başında yer alacak isim belli oldu.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek.
HAKEM VOLKAN BAYARSLAN
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.
FENERBAHÇE U19 TAKIMI İLE MAÇA ÇIKACAK
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.
FENERBAHÇE'DE TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE YER ALACAK
Öte yandan Fenerbahçe'de takımın başında yer alacak isim belli oldu. Sports Digitale'da yer alan habere göre; Akademi antrenörlerinin 'A Takım Sözleşmesi' olmadığı için, Süper Kupa'ya U19 Takımı'nın başında A Takım'dan bir antrenör çıkacak. Bu antrenörün de Zeki Murat Göle olduğu belirtildi.