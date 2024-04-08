Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'da büyük ses getirdi
08 Nisan 2024 00:06 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 00:07

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'da büyük ses getirdi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi Avrupa'da da büyük ses getirdi. Dış basın Fenerbahçe'nin protestosunu manşetlerine taşıdı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Fenerbahçe&#039;nin sahadan çekilmesi Avrupa&#039;da büyük ses getirdi

Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, mücadelenin 2. dakikasında sahadan çekildi. Sarı-lacivertlilerin bu protestosu Avrupa'da manşet oldu.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'da büyük ses getirdi - 1. Resim

İŞTE O MANŞETLERDEN BAZILARI...

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesini manşete taşıyan Marca, "Türkiye'de skandal: Fenerbahçe protesto için bir dakika sonra Süper Kupa'dan çekildi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'da büyük ses getirdi - 2. Resim

Mirror ise "Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı kazandı" yazdı.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'da büyük ses getirdi - 3. Resim

The Sun, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında saha çekilmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçeli futbolcular protesto amacıyla sahayı terk etti. Bu hareket Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlıydı." ifadelerini kullanarak okuyucularına duyurdu.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'da büyük ses getirdi - 4. Resim

Daily Star ise okuyucularına Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini "Fenerbahce genç takımı Süper Kupa maçında Galatasaray'a karşı 1 dakika sonra sahayı terk etti." şeklinde duyurdu.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi Avrupa'da büyük ses getirdi - 5. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
Erden Timur'dan Ali Koç'a cevap: Çok rahat uyuyorum sorun yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...