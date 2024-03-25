Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic tarihe geçti 

25 Mart 2024 23:27 - Güncelleme : 25 Mart 2024 23:29

Milli takım arasında Sırbistan, hazırlık maçında Güney Kıbrıs ile kozlarını paylatı. Sırbistan, maçı Sergej Milinkovic-Savic'in 7. dakikada attığı gol ile 1-0 galip tamamladı.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dusan Tadic, Sırbistan adına maça yedekten gelerek, ikinci yarıda Lazar Samardzic'in yerine oyuna girdi.

TADİC TARİHE GEÇTİ!

35 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu karşılaşmayla beraber 106. milli maçına çıkarak Branislav Ivanovic'in rekorunu egale etti ve Sırbistan Milli Takımı'nın en çok maça çıkan oyuncusu unvanını elde etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında, Sırbistan Milli Takımı, C Grubu'nda Slovenya, Danimarka ve İngiltere ile karşı karşıya gelecek.