Fenerbahçe’ye 100 milyon euroluk dev gelir! Sezon sonunda satılacak 6 futbolcu belli oldu

22 Şubat 2024 21:53 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 22:32

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de sezon sonunda satılacak oyuncular şekillenmeye başladı.

tgrthaber.com.tr’in Fenerbahçe kaynaklarından edindiği bilgiye göre sezon sonunda satılması muhtemel 6 futbolcu bulunuyor.

Sezon başsında yaptığı transferlere 58 milyon euro para harcayan sarı lacivertliler 56 milyon eurolukta bir gelir elde etmişti.

FENERBAHÇE'NİN GEÇEN SEZON SATTIĞI FUTBOLCULAR

Yaz transfer döneminde Arda Güler’i 20 milyon euroluk dev bir bedelle Real Madrid’e satan sarı lacivertli kulübün satışlardan elde ettiği gelir şu şekilde;

20 milyon euro Arda Güler

12.3 milyon euro Attila Szalai

6.50 milyon euro Armindo Bruma

5.15 milyon euro Diego Rossi

5.00 milyon euro Altay Bayındır

4.00 milyon euro Mergim Berisha

2.50 milyon euro Willian Arao

1.20 milyon euro Gustavo Henrique

6 FUTBOLCUYA DÜNYA DEVLERİNDEN TEKLİF

Ara transferden sonra Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularına dünya devlerinden teklifler gelmeye başladı. Geçen sezon satılan oyunculardan gelen paranın iki katını kazanacak olan Fenerbahçe’de oyuncularda gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

FERDİ KADIOĞLU ARDA GÜLER’İ TERCİH ETTİ

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu’nun son iki sezonda gösterdiği performans dünya devlerinin radarına girdi. İlk İngiliz ekibi Arsenal daha sonrada Real Madrid Ferdi için Fenerbahçe ile temasa geçti. İki takımda kesenin ağzını açtı ama Ferdi, geçen da sezon Arda Güler’i kadrosuna katan Real Madrid’i seçti. İspanyol ekibi kapıyı 30 milyondan açtı ama Fenerbahçe bu transferden beklentisi 35 milyon euronun üstü bir gelir elde etmek…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Ferdi hakkında "Benim tahminim, Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacak.” açıklamasını yapmıştı.

SEBASTİAN SZYMANSKİ İTALYA YOLCUSU

Sezon başında Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği Sebastian Szymanski’ye İtalyan devi Milan’dan 28.5 milyon euroluk dudak uçuklatan bir teklif geldi. Yaz transfer döneminde orta sahaya takviye yapmanın hesaplarını yapan Milano temsilcisi bu sezon yaptığı istatistiklerle dikkat çeken Polonyalı futbolcuyu kadrosuna kazandırmayı çok istiyor.

LYON'UN İSMAİL YÜKSEK ISRARI

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla alkış toplayan İsmail Yüksek yaz transfer sezonunda satılacak oyuncuların başında gelirken Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta sahası için, Fransız ekibi Lyon'un ısrarı devam ediyor. Ara transferde de milli oyuncu için nabız yoklayan Lyon, transfer döneminde 13 milyon euroluk bir teklifle renklerine bağlamak istiyor.

BRİGHT OSAYİ SAMUEL’E DEV TEKLİF

Afrika Kupası’nda Nijerya ile finale çıkarak büyük başarı gösteren Bright Osayi Samuel’in talipleri artmaya başladı. İsmail Kartal yönetiminde de bu sezon oldukça etkili bir performans gösteren Samuel’e Premier Lig ekibinden 17 milyon euroluk bir teklif geldiği öne sürüldü.

Osayi-Samuel, 2021 Ocak ayında 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Queens Park Rangers Kulübü'nden satın alınmıştı.

SAVUNMADAN 2 FUTBOLCU SEZON SONUNDA YOLCU

Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin ara transferinde Parma'dan takıma katılan Jayden Oosterwolde gösterdiği başarılı performans sonrası Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Napoli'nin 22 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro ile geleceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Alexander Djiku, bu sezon ortaya koyduğu performansla Sarı- Lacivertli taraftarların sevgilisi oldu. Tecrübeli oyuncu için İtalyan ekibi Lazio’dan Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklif yapılacağı belirtildi.