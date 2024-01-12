Fenerbahçe’ye Brezilyalı forvet! Kulübü açıklama yaptı

12 Ocak 2024 18:02 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 18:10

Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Partizan'ın Brezilyalı golcüsü Matheus Saldanha için resmi teklif yaptı. Partizan Yöneticisi Milos Vazura, Telegraf Serbia'ya açıklamalarda bulundu.

Vazura'nın açıklamasına göre Matheus Saldanha'ya Vasco De Gama, Toulouse, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den ilgi bulunuyor. Ancak Sırbistan ekibi yaza kadar herhangi bir oyuncusu ile yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin resmi teklifte bulunduğu Saldanha için konuşan Milos Vazura, "Matheus Saldana dahil Partizan'daki oyuncular satılık değil! Tük kulübünün ve diğer kulüplerin teklifleri ile ilgilenmiyoruz. Kulüp sezonun kalanaı için çalışmalarına devam ediyor. Ilic'in satılması takımımızın iskekeletini korumamızı sağladı." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu bu sezon 18 lig maçında 14 gol attı ve 5 asist yaptı.