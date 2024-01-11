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11 Ocak 2024 13:14 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:16

Fenerbahçe'ye Crespo'dan kötü haber

Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesi ısınmada sakatlanarak maç kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe&#039;ye Crespo&#039;dan kötü haber
Crespo, Fenerbahçe

Fenerbahçe, dün oynanan Konyaspor maçı öncesi ısınma yaparken sakatlanan ve mücadelenin kadrosundan çıkarılan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’nun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Dün akşam T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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