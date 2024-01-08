08 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:26
Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz orta saha! Corentin Tolisso'nun transferi an meselesi
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Sport 1
Fenerbahçe transfer bombasını patlatabilir. Olimpik Lyon forması giyen deneyimli orta saha Corentin Tolisso için harekete geçildi.
Avrupa basını, Fenerbahçe'nin Olympique Lyon forması giyen Corentin Tolisso ile ilgilendiğini yazdı.
Sport 1 kaynaklı haberde, Fransız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve sarı-lacivertlilerin 5 milyon Euro karşılığında bu transferi bitirebileceği yazıldı.
Corentin Tolisso bu sezon Olympique Lyon ile 13 maça çıktı. Fransız orta saha oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Tolisso'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.