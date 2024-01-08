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    • 08 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:26

    Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz orta saha! Corentin Tolisso'nun transferi an meselesi

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Sport 1

    Fenerbahçe transfer bombasını patlatabilir. Olimpik Lyon forması giyen deneyimli orta saha Corentin Tolisso için harekete geçildi.

    Fenerbahçe&#039;ye Fransa&#039;dan sürpriz orta saha! Corentin Tolisso&#039;nun transferi an meselesi
    Fenerbahçe, Corentin Tolisso

    Avrupa basını, Fenerbahçe'nin Olympique Lyon forması giyen Corentin Tolisso ile ilgilendiğini yazdı.

    Sport 1 kaynaklı haberde, Fransız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve sarı-lacivertlilerin 5 milyon Euro karşılığında bu transferi bitirebileceği yazıldı.

    Corentin Tolisso bu sezon Olympique Lyon ile 13 maça çıktı. Fransız orta saha oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

    Tolisso'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

    29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

    Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz orta saha! Corentin Tolisso'nun transferi an meselesi

    Haberler>Spor>Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz orta saha! Corentin Tolisso'nun transferi an meselesi
    Etiketler
    FenerbahçeCorentin Tolisso
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