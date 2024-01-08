Fenerbahçe'ye Fransa'dan sürpriz orta saha! Corentin Tolisso'nun transferi an meselesi

08 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:26

Avrupa basını, Fenerbahçe'nin Olympique Lyon forması giyen Corentin Tolisso ile ilgilendiğini yazdı.

Sport 1 kaynaklı haberde, Fransız oyuncunun takımdan ayrılacağı ve sarı-lacivertlilerin 5 milyon Euro karşılığında bu transferi bitirebileceği yazıldı.

Corentin Tolisso bu sezon Olympique Lyon ile 13 maça çıktı. Fransız orta saha oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Tolisso'nun Lyon ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.