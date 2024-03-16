Fernando Santos’tan istifa açıklaması!

16 Mart 2024 23:45 - Güncelleme : 17 Mart 2024 00:07

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Siyah beyazlılar bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maç kaybetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyeti beIN SPORTS'a değerlendiren Santos, “Aslında son 2 maçtan daha farklı bir maç oldu. İkinci yarı çok iyi oynadık, bir türlü gol olmadı. Penaltı açısından... Böyle bir penaltı görmedim. Aslında Milot iyi penaltı kullandı, antrenmanlarda kaçırdığını görmedim. Bugün şanssızlık yaşadı. Galatasaray maçı, bu maç... Galatasaray maçında en kötü berabere kalmalıydık. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bugün iyi oynadık. Geçen hafta çok kötü oynanan Antep maçından sonra oyuncularım çok iyi oynadı. İkinci yarı oynadığımız en iyi ikinci yarıydı. Golü bulmak için her şeyi denedik. Oyuncularım iyi de bir reaksiyon gösterdi. Çok erken bir golle geriye düştük. İyi bir cevap verdik. Milli arada neleri iyi yaptığımızı düşüneceğiz. Önümüzde bir süre var.” diye konuştu.

&LDQUO;İSTİFA GİBİ BİR DÜŞÜNCE AKLIMIN UCUNDAN GEÇMİYOR'

Portekizli çalıştırıcı, istifa etmeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili gelen bir soruya, “Kariyerimde daha zor durumlarda da çalıştım ve şu an istifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor. Sonuçlar son 3 maçtır kötü ama bence içeride. Galatasaray maçı ve bugünkü maç, geldiğimiz günden beri oynadığım en iyi maç diyebilirim. Galatasaray maçında da bugün de hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Göreve geldiğimizde süreç iyi gidiyordu. Tabii sonuç almadığınız zaman kötü oluyor, bu doğal. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maça yayamaya çalışacağız. Maç kaybettiğim zaman üçüncülük şansı zor oluyor ama hala şansımız var. Bu oyuncu grubuna güveniyorum onlarla beraber olmak zorundayız. Hedefimiz üçüncülük ve kupa. Bu hedefleri de başaracağımıza inanıyorum” cevabını verdi.