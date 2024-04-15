Fernando Santos'tan Beşiktaş'a güzel veda

15 Nisan 2024 17:52 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 18:14

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yolların ayrıldığı teknik direktör Fernando Santos ile vedalaştı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından gelişme duyurulurken, "Başkanımız Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’ndaki makamında eski teknik direktörümüz Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı.

Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkanımız Hasan Arat, Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.

Fernando Santos ise veda ziyaretinde, "Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güleryüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.