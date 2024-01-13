Fernando Santos'tan ilk galibiyet yorumu: Bazen yetersiz şeyler yaptık

13 Ocak 2024 22:36 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 22:39

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos, karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos'un yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şöyle:

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftara teşekkür ediyorum bugün gerçekten çok iyi destek oldular. Önemli olan burada bir aile ortamı bulmak. Yönetim, çalışanlar ve futbolcularla birlik olmalıyız. Böyle devam edeceğimizi biliyorum. Daha iyi olacağız."

"BAZEN YETERSİZ ŞEYLER YAPTIK"

"Bugün kazanmayı hak ettik ama daha iyi olmalıyız kesinlikle. Bugün sahada iyi şeyler de yaptık ama bazen yetersiz şeyler de yaptık. Sıkıntılı birkaç dakika yaşadık özellikle ikinci yarı ama devam ettik ve maçı kazandık. Çalışmak zordundayız, her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun mentalitemizi aşılamak zorundayız idmanlarla ve böylece yine kazanarak devam etmek için elimizden geleni yapacağız.

"BU GALİBİYET OYUNCULARIN ÖZGÜVENİ İÇİN ÖNEMLİYDİ"

"Evimizdeki maçlarda sıkıntı yaşıyorduk son maçlarda ve kazanarak bu sıkıntıları giderdik. Önceki haftaki 4-0'lık galibiyetin de yardımı oldu bugün. Bu galibiyet benim için olduğu kadar oyuncular için daha önemli. Onlara özgüven kazandırdı bu galibiyet Tüm oyuncularıma yürekten inanıyorum. Onlarla vakit geçirdikçe bizim sistemimize inanacaklar ve beraber daha iyiye gideceğiz. Taraftarla bağlantı sağlamak çok önemli. Oyuncularımız bu galibiyetten sonra dışarıda daha da özgüvenli şekilde yürüyebilirler."