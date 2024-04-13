Fernando Santos'tan kötü gidişat sonrası istifa açıklaması

13 Nisan 2024 22:16 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 22:17

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Samsunspor'la 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Samsunspor maçını değerlendiren Santos, "Şu an durum zor 3 maçı düşünürsek. Bunları kazanmayı hak ettiğimiz düşünüyorum. İyi başladık, golü de bulduk. 2-3 yapabilirdik ilk yarı. İkinci yarıya iyi başladık ancak takım geri çekilmeye başladı. Bunu engellemek için Alex'i oyuna aldım. Fakat tam o zamanlarda golü yedik. Reaksiyonu kalbimizle vermeye çalıştık. İstek iyiydi. Herkes kazanmak istiyordu. Söyleyecek bir şey yok. Herkes çok üzgün." dedi.

Santos ayrıca, "Aslında ilk yarı gayet net pozisyonlar bulduk ama olmadı. Hücum aksiyonu anlamında üretkendik. Sonrasında bu üretkenlik düştü. Devre arasında oyunuclarımıza önde basmalarını söylemiştim. Rakibimiz olmayan pozisyondan golü buldu ama futbolda böyle anlar var. İlk yarıdaki performanstan memnunum. Oyuncularım çok çalıştı. Bazen diyecek bir şey de olmuyor." açıklamasında bulundu.

"HERHANGİ BİR İSTİFA DÜŞÜNCEM YOK"

Fernando Santos, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi, "Aslında geçen hafta buraya gelme sebebimi net bir şekilde açıklamıştım. Herhangi bir istifa düşüncem yok. Geçen haftaki benzerlerini düşünebilirsiniz. İşimi yaptığımı düşünüyorum."