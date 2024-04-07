Feyenoord'dan Ajax'a tarihi fark

07 Nisan 2024 18:24 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:29

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Süper Kupa’nın VAR hakemi belli oldu

Feyenoord ile Ajax, Hıollanda Ligi'nin 29. haftasında Stadion Feijenoord'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip tarihi bir farkla kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 34 ve 66. dakikalarda Igor Paixao, 35 ve 56. dakikalarda Yankuba Minteh, 45+2. dakikada David Hancko ve 62. dakikada Quinten Timber kaydetti.

Bu sonuçla Feyenoord puanını 69'a çıkarırken yenilmezlik serisini de 15 maça yükseltti. Ajax ise 5 maç sonra mağlup oldu.