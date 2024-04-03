FIFA'dan Türk hakemler için karar

03 Nisan 2024 19:31 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:35

FIFA, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için görevli listesini açıkladı.

FIFA Hakem Komitesi, 45 ülkeden 89 maç görevlisini Olimpiyat Oyunları'nı görevlendirdiğini belirtti.

Görevlendirilenler arasında 21 hakem, 42 yardımcı hakem, 20 VAR görevlisi ve 6 destek hakemi olduğu açıklandı.

TÜRK HAKEM BULUNMADI

Açıklanan listede Türkiye'den hakem görevlendirilmedi.

Olimpiyatlar'da kadınlar mücadelesi 25 Temmuz 2024'te başlayacak ve 10 Ağustos 2024'te Paris'teki Parc des Princes'te yapılacak altın madalya maçıyla sona erecek.

Erkekler müsabakası 24 Temmuz 2024'te başlayacak, altın madalya maçı ise 9 Ağustos 2024'te yine Parc des Princes'te yapılacak.

Ayrıca turnuvada VAR, yarı otomatik ofsayt sistemi ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağı belirtildi