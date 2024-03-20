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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 00:18 - Güncelleme : 20 Mart 2024 00:35

FIFA'dan yasak yağdı! 5 Süper Lig kulübüne şok

FIFA'dan takımlara transfer yasağı geldi. 1 Süper Lig takımına süresiz 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımının yasakları açıklandı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
FIFA&#039;dan yasak yağdı! 5 Süper Lig kulübüne şok

Türkiye Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına FIFA'dan ceza yağdı. Transfer yasakları kapsamında 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem ceza açıklandı.

FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, Süper Lig takımlarından Mondihome Kayserispor'a süresiz, Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildi.

Birinci Lig takımlarından Eyüpspor da FIFA'nın 3 dönem transfer yasağı verdiği takımlar arasında yer aldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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