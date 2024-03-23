23 Mart 2024 06:59 - Güncelleme : 23 Mart 2024 06:59
Formula 1'de heyecan Avustralya'da devam edecek
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Formula 1'de heyecan Avustralya'da devam edecek.
Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapılacak yarış, 58 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 08.00, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.
Sezonun ilk iki yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.
Avustralya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR
1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 36
3. Charles Leclerc (Monako): 28
4. George Russell (Büyük Britanya): 18
5. Oscar Piastri (Avustralya): 16
TAKIMLAR
1. Red Bull: 87
2. Ferrari: 49
3. McLaren: 28
4. Mercedes: 26
5. Aston Martin: 13
Kaynak: Anadolu Ajansı