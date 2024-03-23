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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 06:59 - Güncelleme : 23 Mart 2024 06:59

Formula 1'de heyecan Avustralya'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışına Avustralya ev sahipliği yapacak.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Formula 1'de heyecan Avustralya'da devam edecek.

Melbourne'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Albert Park Pisti'nde yapılacak yarış, 58 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 08.00, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

Sezonun ilk iki yarışında Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaşmıştı.

Formula 1'de heyecan Avustralya'da devam edecek - 1. Resim

Avustralya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 36

3. Charles Leclerc (Monako): 28

4. George Russell (Büyük Britanya): 18

5. Oscar Piastri (Avustralya): 16

TAKIMLAR

1. Red Bull: 87

2. Ferrari: 49

3. McLaren: 28

4. Mercedes: 26

5. Aston Martin: 13

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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