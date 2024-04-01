Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Formula 1'in sahibinden dev adım! MotoGP'yi satın aldı 
01 Nisan 2024 21:41 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:42

Formula 1'in sahibinden dev adım! MotoGP'yi satın aldı 

Formula 1'in sahibi ABD'li medya grubu Liberty Media, MotoGP organizasyonunun haklarını, yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın aldı. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Formula 1&#039;in sahibinden dev adım! MotoGP&#039;yi satın aldı 

Formula 1'in ana şirketi olan Liberty Media, MotoGP'yi 4,5 milyar dolarlık (3,6 milyar sterlin) bir miktar karşılığında satın alarak büyük bir yatırım gerçekleştirdi.

Amerikan medya devi, 2017'de Formula 1'i satın almasının ardından, şimdi de 1992 yılından beri MotoGP'nin haklarına sahip olan İspanyol şirketi Dorna Sports'tan yüzde 86 oranında bir hisse alımı yaparak motor sporlarındaki varlığını güçlendirdi. 

YILLARDIR DÜZENLENİYOR 

Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor. 

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...