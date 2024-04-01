Formula 1'in sahibinden dev adım! MotoGP'yi satın aldı 

01 Nisan 2024 21:41 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:42

Formula 1'in ana şirketi olan Liberty Media, MotoGP'yi 4,5 milyar dolarlık (3,6 milyar sterlin) bir miktar karşılığında satın alarak büyük bir yatırım gerçekleştirdi.

Amerikan medya devi, 2017'de Formula 1'i satın almasının ardından, şimdi de 1992 yılından beri MotoGP'nin haklarına sahip olan İspanyol şirketi Dorna Sports'tan yüzde 86 oranında bir hisse alımı yaparak motor sporlarındaki varlığını güçlendirdi.

YILLARDIR DÜZENLENİYOR

Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor.