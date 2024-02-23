Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti

23 Şubat 2024 00:54 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 01:14

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray, Sparta Prag'a konuk oldu.

Ev sahibi takım 8. dakikada Preciado ile öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile karşışık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Kaan Ayhan, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Sparta Prag, 74'te Tuci ile öne geçti. Haraslin, 80'de farkı 2'ye, Kuchta 90+6'da farkı 3'e çıkardı. Sparta Prag mücadeleyi 4-1 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Sparta Prag, Preciado'nun golüyle 1-0 öne geçti. 16' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle skoru dengeledi. 22' Kerem Demirbay sarı kart gördü. 24' Berkan Kutlu sarı kart gördü.