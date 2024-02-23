Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda etti
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Galatasaray, Sparta Prag'a konuk oldu.
Ev sahibi takım 8. dakikada Preciado ile öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile karşışık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Kaan Ayhan, 70. dakikada kırmızı kart gördü.
Sparta Prag, 74'te Tuci ile öne geçti. Haraslin, 80'de farkı 2'ye, Kuchta 90+6'da farkı 3'e çıkardı. Sparta Prag mücadeleyi 4-1 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8' Sparta Prag, Preciado'nun golüyle 1-0 öne geçti.
16' Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle skoru dengeledi.
22' Kerem Demirbay sarı kart gördü.
24' Berkan Kutlu sarı kart gördü.
31' Sparta Prag'da Sorensen sarı kart gördü.
42' Prag'ın Kuchta ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
İlk yarıya 6 dakika ilave edildi.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
56' Sparta Prag, Olatunji ile net gol pozisyonundan yararlanamadı.
62' Galatasaray'da Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Sergio Oliveira ve Wilfried Zaha oyuna girdi.
70' VAR incelemesinin ardından Kaan Ayhan kırmızı kart gördü.
74' Sparta Prag, Tuci ile öne geçti: 2-1.
75' Kerem Demirbay'ın yerine Tete oyunda.
76' Kuchta sarı kart gördü.
81' Sparta Prag, Haraslin ile 3. golü buldu.
83' Torreira'nın yerine Carlos Vinicius oyuna girdi.
Karşılaşmanın sonuna 7 dakika eklendi.
90+6' Kuchta'nın golüyle Sparta Prag 4. golünü buldu.