Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında liderliğini sürdürdü
Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı sarı kırmızılılar 1-0 kazandı.
Süper Lig'in 28. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray dev maçta Beşiktaş deplasmanına çıktı. Sarı-Kırmızılılar 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray bu sonuçla puanını 75'e çıkardı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı. Galatasaray ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Beşiktaş'ta Omar Colley 90. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.
GALATASARAY TARİHİNDE İLK
Opta verilerine göre Al Musrati'nin 1. dakikada 29. saniyede kalesine attığı gol Galatasaray'ın Beşiktaş ağlarını en erken havalandırdığı gol olarak tarihe geçti.
Al Musrati, 2012 yılında Hugo Almeida'dan sonra Beşiktaş formasıyla Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan ilk oyuncu oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR1' Müsabakada ilk düdük çaldı.
2' GOL! Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde Al-Musrati ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
10' Milot Rashica sağ kanattan ortasını yaptı, Cenk Tosun topa dokunamadı.
19' Rashica sağ kanattan yine tehlikeli kesti. Cenk Tosun'dan önce Davinson topu kornere gönderdi.
20' Rashica korneri direkt kaleye gönderdi, top direkten dışarı gitti.
25' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı frikik yan ağlarda kaldı.
40' Kerem Demirbay ceza sahası içinde müsait pozisyonda topa kayarak vurdu, Mert Günok meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
47' Muci orta sahadan aldığı topu ceza sahası ön çizgisine kadar sürdü ve şutunu çekti. Top üstten auta gitti.
51' Dries Mertens ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, Mert Günok topu çeldi.
60' Masuaku'nun şutunu Muslera çıkardı. Dönen topa Colley kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.
62' Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rachid Ghezzal müsait pozisyonda şutunu çekti, Muslera üstüne gelen topu çeldi.
71' Kerem Aktürkoğlu ceza sahası sağ çaprazından içeri çevirdi. Kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.
72' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası ön çizgisinden çektiği sert şut üstten auta gitti.
90' Omar Colley, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Müsabaka Galatasaray'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.