Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında liderliğini sürdürdü

03 Mart 2024 20:52 - Güncelleme : 03 Mart 2024 21:17

Süper Lig'in 28. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray dev maçta Beşiktaş deplasmanına çıktı. Sarı-Kırmızılılar 2. dakikada Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray bu sonuçla puanını 75'e çıkardı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı. Galatasaray ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Beşiktaş'ta Omar Colley 90. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

GALATASARAY TARİHİNDE İLK

Opta verilerine göre Al Musrati'nin 1. dakikada 29. saniyede kalesine attığı gol Galatasaray'ın Beşiktaş ağlarını en erken havalandırdığı gol olarak tarihe geçti.

Al Musrati, 2012 yılında Hugo Almeida'dan sonra Beşiktaş formasıyla Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan ilk oyuncu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR 1' Müsabakada ilk düdük çaldı. 2' GOL! Galatasaray'ın soldan kullandığı kornerde Al-Musrati ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1. 1' Müsabakada ilk düdük çaldı.