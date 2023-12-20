Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor! İşte ilk 11'ler

20 Aralık 2023 19:22 - Güncelleme : 20 Aralık 2023 22:31

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, yarın maçta görev yapamayacak.

Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan ve ameliyat edilen Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi

Vavacars Fatih Karagümrük: Emre, Biraschi, Veseli, Dresevic, Levent, Feghouli, Rohden, Mendes, Eysseric, Can, Lasagna

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

9' Mertens'in sağ kanatta yerden çevirdiği topa ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu vurdu. Top yandan auta gitti.

15' Sol kanatta topu kontrol eden Can Keleş, rakibinin üzerine giderek ceza sahasına girdi. Can'ın çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Günay kornere çeldi.

34' Galatasaray yarı alanının ortasında Lasagna'nın kafayla indirdiği topa uzak mesafeden Rohden gelişine vurdu. Top az farkla auta gitti.

GOL | 40' Galatasaray, karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında öne geçti. Ceza sahası dışında, kaleye uzak mesafede topu kontrol eden Kerem Demirbay, kaleye bakarak sürpriz bir şut çıkardı. Karagümrük kalecisi Emre Bilgin topu elinden kaçırdı. Dönen topa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, boşta kalan topu ağlara gönderdi. Kerem, skoru 1-0 yaptı.

İlk yarı sona erdi. Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük

46' İkinci yarı başladı.

50' Ceza yayı gerisinde topu alan Torreira sert vurdu. Top üstten auta gitti.

61' Sol kanatta rakibinden sıyrılan Barış Alper, içeri girer girmez şutunu attı. Kaleci topu kontrol etti.

90' Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Galatasaray - Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.