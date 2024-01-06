Galatasaray Fenerbahçe’nin eski oyuncusuna kancayı taktı! Icardi'nin yokluğunda forma giyecek

06 Ocak 2024 19:26 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 19:37

Kayserispor formasıyla bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Mame Thiam'a Galatasaray'ın talip olduğu iddia edildi.

11 kez fileleri havalandıran ve Süper Lig'deki gol krallığı yarışında 12'şer golle ilk sırayı paylaşan Dzeko ve Icardi'nin ensesinde olan Thiam'ın sarı kırmızılı kulübün radarına girdiği öne sürüldü.

TEKLİF YAPACAKLAR!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sezon sonunda Kayserispor ile sözleşmesi sona erecek olan Senegalli golcü için Galatasaray Yönetimi devre arasında teklif yapacak.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, 34 maçta 8 gol, 4 asistle oynamıştı.

Kayserispor'da ise 74 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu 31 gol ve 10 asistle takımının son yıllardaki sürükleyici ismi konumunda.

Mame Thiam'ın kariyerinde Inter, Juventus, PAOK ve Empoli gibi takımlar da bulunuyor.