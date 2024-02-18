Cimbom maçı ilk yarıda bitirdi! Galatasaray Fenerbahçe'den liderliği geri aldı

18 Şubat 2024 20:56 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 21:05

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü ile Galatasaray takımları karşı karşıya geldi. Maçı sarı kırmızılar ilk yarıda attığı gollerle 3-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 12. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada Mauro Icardi attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 69 yaparak Fenerbahçe'den liderliği geri aldı. Ankaragücü ise 29 puanla 12. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11' Ali Sowe'un golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

12' Dries Mertens'in kornerden yaptığı ortayı Kerem Demirbay ağlara gönderdi.

14' Galatasaray, Davinson Sanchez ile farkı 2'ye çıkardı.

29' Köhn'ün pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu pasını Icardi'ye gönderiyor, Icardi'nin şutunda Bahadır topu kornere çeldi.

35' Muslera'nın açtığı ortaya çıkan Ankaragücü kalecisi Bahadır ve Mujakic çarpıştı. İki oyuncuya tedavi uygulandı.

39' Galatasaray, Mertens ile penaltı kazandı. Mauro Icardi farkı 3'e çıkardı.

Mauro Icardi, Ekim ayından sonra ilk kez Süper Lig’deki bir deplasman maçında gol attı.

Ankaragücü 3 yıl sonra ilk kez ligde bir maçın ilk yarısında 3 gol yedi.

İlk yarıya 5 dakika ilave edildi.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.