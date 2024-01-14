Galatasaray maçında kavga! TFF’nin cezasına rakip takımdan tepki

14 Ocak 2024 21:52 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:54

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında ALG Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep temsilcisi ALG Spor, mücadeleyi 4-1 kazandı. 23 Aralık 2023 tarihinde oynanan maça, son düdüğün ardından çıkan olaylar damga vurdu.

90 DAKİKA BİTTİ, SAHA KARIŞTI

Maç boyunca yaşanan gerginlikler ve karşılıklı söz dalaşı, maç sonunda saldırı girişimine döndü. ALG Spor, maç sonunda yaşanan olayların görüntüsünü yayınladı.

Videoda son düdüğün ardından ALG Sporlu bir futbolcunun Galatasaray yedek kulübesine doğru koştuğu, bunun ardından tüm yedek kulübesinin soyunma odasına doğru hareketlenen ALG Sporlunun peşinden koştuğu görüldü. Bu olayın ardından sahada ortalık karıştı. Futbolcular birbirine girerken iki tarafın teknik heyeti arasında da arbede yaşandı.

PFDK KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Olaylı maç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. PFDK'nın verdiği karar ise ALG Spor cephesinden büyük tepkiyle karşılandı.

PFDK ve Tahkim Kurulu, ALG Spor oyuncusu Andrijana Trisic'ten savunma isterken, Manyima Stevelmans'a 1 maç ceza verdi. ALG Spor'a 1 maç seyircisiz oynama, Galatasaray'a da 10 bin TL para cezası verildi.

ALG SPOR'DAN SERT TEPKİ

Bu durum karşısında ALG Spor'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "23 Aralık 2023 tarihinde oynanan ALG Spor-Galatasaray müsabakasında rakip takımın çıkardığı olaylar sonucu kulübümüze bir maç seyircisiz oynama cezası verilmiştir.

Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olayların çıkış sebebi maç görüntülerinde de göründüğü gibi Galatasaray teknik ekibi ve futbolcularının aşırı tahrik içeren hareketleridir. Kulübümüze verilen bu karara itiraz edilmiş fakat yaptığımız itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Kulübümüze yapılan bu büyük haksızlığı kınıyor siz değerli taraftarlarımıza yarın saat 14:00'da oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasını stattan izletememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yapılan bu haksızlığın takipçisi olacağız" denildi.