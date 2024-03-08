Galatasaray Rizespor ağlarına yarım düzine gol bıraktı

08 Mart 2024 18:58 - Güncelleme : 08 Mart 2024 22:10

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Rizespor'u konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynan maçı Galatasaray 6-2 kazandı.

Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip 9.dakikada Köhn’nün attığı golle kontrolü eline aldı. Galatasaray, 20. dakikada Torreira ile durumu 2-0’a getirdi. 38. dakikada Rizespor Hojer ile karşılık vererek durumu 2-1 yaptı. Daha sonra 40 ve 45. dakikada Kerem Demirbay sahneye çıktı ve Galatasaray ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen konuk ekip 61. dakikada Olawoyin ile durumu 3-2 yaptı. Maçın yıldızı Kerem Demirbay golden 3 dakika sonra penaltıdan durumu 5-2 yaptı. Maçın skorunu ise 86. dakikada Icardi’nin attığı gol belirledi

Bu sonuçla Galatasaray 78 puanla 29. haftayı lider kapattı. Rizespor ise 39 puanla 7. sırada kaldı.

MUSLERA, SÜPER LİG’DEKİ 400. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 400. kez bir Süper Lig maçında giydi.

Sarı-kırmızılılara 2011'de transfer olan tecrübeli file bekçisi, takımdaki 13. sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki kaleci, Çaykur Rizespor mücadelesiyle ligdeki 400. maçına çıktı.

OKAN BURUK BERKAN’A STOPERDE GÖREV VERDİ

Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda asıl mevkisi orta saha olan Berkan Kutlu'ya stoperde görev verdi.

Okan Buruk, bu sezon sol bekte görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusunu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sol stoperde sahaya sürdü.

ZİYECH, 2024'TE İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, bu yıl ilk kez maç kadrosuna girdi.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te yapılan Fenerbahçe derbisinde süre alan Ziyech, daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Fas Milli Takımı'nın formasını giyen Ziyech, turnuvadan sakat döndü.

CANLI ANLATAIM

1' Müsabakada ilk düdük çaldı.

8' Rizespor hızlı hücumunda Akintola sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Çalım düşünen Akintola, Nelsson'a takıldı.

9' Mertens'in şutu defanstan sekti. Seken topa Barış Alper Yılmaz vurdu, Gökhan topu kornere çeldi.

9' Gol! Mertens'in sağdan kullandığı kornerde defanstan seken topa Köhn yay üzerinden gelişine sert vurdu ve kaleci Gökhan'ın solundan topu filelere gönderdi: 1-0.

31' Gol! Zaha'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Gökhan Akkan çeldi. Dönen topu Torreira filelere gönderdi: 2-0.

35' Minchev ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, Muslera topu kornere çeldi.

36' Akintola ceza sahası içinde sol ayağıyla şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38' Gol! Hojer ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top Muslera'nın solundan ağlara gitti: 2-1.

40' Gol! Kerem Demirbay ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

45' Gol! Kerem Demirbay bir kez daha sahnede! Deneyimli futbolcu, Gökhan Akkan'ı yine ceza sahası dışından avladı: 4-1.

45+3' Shelvey'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Muslera kornere çeldi.

İlk yarı Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

56' Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Nelsson kafayı vurdu. Top auta gitti.

57' Ceza sahası içinde Icardi ile ver kaç yapan Mertens, sol tarafta dar açıdan dönerek vurdu. Kaleci Gökhan Akkah iki hamlede topun sahibi oldu.

PENALTI! 62' Galatasaray, Dries Mertens'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

64' Gol! Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Mauro Icardi, hat-trick yapması için topu Kerem Demirbay'a bıraktı. Demirbay, sağ köşeye vurdu. Top ağlarla buluştu.

68' Gol! Çaykur Rizespor, 68'inci dakikada farkı 2'ye indirdi. Sağ çaprazdan kullanılan sertbest vuruşta Hojer, ceza sahası içine doğru sert bir top gönderdi. Olawoyin'e çarpan top ağlara gitti.

85' Gol! Mauro Icardi ceza sahası içinde buluştuğu topta düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 6-2.

Müsabaka Galatasaray'ın 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.