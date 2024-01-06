Galatasaray taraftarına müjde! Mauro Icardi'nin sahalara döneceği maç belli oldu!

06 Ocak 2024 18:38 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:38

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'den kötü haber geldi. Yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli oyuncu, bir süre sahalardan uzak kalacak. Tümosan Konyaspor ile oynanacak zorlu maç öncesi yaşanan bu gelişme teknik heyetin canını sıktı.

KAYSERİSPOR MAÇIYLA DÖNÜYOR!

İptal edilen Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali öncesi maskeyle idmanlara çıkan Mauro Icardi, karşılaşma oynansaydı risk alarak sahaya çıkacaktı. Mücadelenin ertelenmesiyle birlikte yıldız oyuncunun riske edilmemesine karar verildi. Tedavi sürecine giren Arjantinli forvetin son durumu netlik kazandı. Akşam'ın haberine göre Arjantinli forvet, Konyaspor maçıyla birlikte Sivasspor ve Türkiye Kupası'ndaki Ümraniye karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Yıldız golcünün, sezonun ikinci yarısının ilk maçı olan Kayserispor maçıyla birlikte geri dönmesi bekleniyor. Yoğun bir tedavi programı uygulanacak olan Icardi'nin, Kayserispor ile oynanacak maçta özel maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.