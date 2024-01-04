Galatasaray transfer çalışmalarına başladı: Berkay Yılmaz için Freiburg'a resmi teklif

04 Ocak 2024 13:55 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 13:56

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman ekibinin altyapısında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz ile birkaç kez görüşerek takımında görmek istediğini iletti. Bunun üzerine Berkay'la prensip anlaşmasına varan yönetim, Freiburg'a da resmi teklif sundu.

BERKAY'IN SEZON PERFORMANSI BAŞARILI

Bu sezon Almanya 3. Ligi'nde 6 kez forma şansı bulan Berkay Yılmaz 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Berkay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Bu kategoride 5 kez milli formayı giyen genç sol bekin gol veya asisti bulunmuyor.

Galatasaray, sezon başında kiralandığı sol bek Angelino ile yollarını ayırma kararı almıştı.