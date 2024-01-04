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    • 04 Ocak 2024 13:55 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 13:56

    Galatasaray transfer çalışmalarına başladı: Berkay Yılmaz için Freiburg'a resmi teklif

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: NTV Spor

    Sol bek arayışını sürdüren Galatasaray, Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için Freiburg'a teklif yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Alman ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

    Galatasaray transfer çalışmalarına başladı: Berkay Yılmaz için Freiburg&#039;a resmi teklif
    Galatasaray

    Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman ekibinin altyapısında forma giyen 18 yaşındaki sol bek Berkay Yılmaz ile birkaç kez görüşerek takımında görmek istediğini iletti. Bunun üzerine Berkay'la prensip anlaşmasına varan yönetim, Freiburg'a da resmi teklif sundu.

    BERKAY'IN SEZON PERFORMANSI BAŞARILI

    Bu sezon Almanya 3. Ligi'nde 6 kez forma şansı bulan Berkay Yılmaz 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Berkay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Bu kategoride 5 kez milli formayı giyen genç sol bekin gol veya asisti bulunmuyor.

    Galatasaray transfer çalışmalarına başladı: Berkay Yılmaz için Freiburg'a resmi teklif

    Galatasaray, sezon başında kiralandığı sol bek Angelino ile yollarını ayırma kararı almıştı.

     

    Haberler>Spor>Galatasaray transfer çalışmalarına başladı: Berkay Yılmaz için Freiburg'a resmi teklif
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    Galatasaray
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