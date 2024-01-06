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    • 06 Ocak 2024 11:07 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 11:16

    Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine 3 aday

    Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

    Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlıktan dolayı bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin yerine kimin oynayacağı merak konusu oldu. 

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    Mauro Icardi, Galatasaray

    Galatasaray Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili dün bir açıklama yapmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'nin bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurmuştu.

    Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeyle yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Mauro Icardi, ligde oynanacak Konyaspor ve Sivasspor maçında takımını yalnız bırakacak.

    Galatasaray ligde yarın saat 19:00'da sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

    Teknik direktör Okan Buruk'un, Icardi'nin yerine şans vereceği isim şimdiden merak konusu oldu.

    İşte tüm olasılıklar...

    Cedric Bakambu

    Icardi'nin yedeği Cedric Bakambu, Afrika Uluslar Kupası'nda olması sebebiyle forma giyemeyecek.

    Halil Dervişoğlu

    En güçlü aday 3. forvet konumundaki Halil Dervişoğlu. Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkıp 145 dakika süre alan Halil Dervişoğlu 2 gollük katkı verdi.

    Barış Alper Yılmaz

    Bir diğer ihtimal Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in forvette oynatılması durumunda sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verilmesi bekleniyor.

    Wilfried Zaha

    Okan Buruk'un önündeki son ihtimal ise Wilfried Zaha. Sezon başında Crystal Palace'tan transfer edilen Zaha, Icardi'nin yokluğunda o bölgedeki ihtiyacı karşılayacak oyuncular arasında yer alıyor. 

     

    Haberler>Spor>Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine 3 aday
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    Mauro IcardiGalatasaray
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