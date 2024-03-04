Galatasaray'da tokalaşma krizi! Soyunma odası karıştı, Okan Buruk yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı

04 Mart 2024 17:17 - Güncelleme : 04 Mart 2024 17:42

Beşiktaş'ı deplasmanda devirerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da tokalaşma krizi yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen Beşiktaş derbisinde kadroya alınmayan Sergio Oliveira'nın hocasıyla tartışma yaşadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın hafta içinde Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek elendiği maçın devre arasında oyundan alınan Oliveira duruma tepki gösterdi.

OKAN BURUK'UN ELİNİ SIKMADI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; kaybedilen maçın ardından Okan Buruk, soyunma odasında tek tek tüm futbolcularının elini sıkarak teselli etti. Sıra Sergio Oliveira'ya da geldi ve Okan Buruk elini uzattı. Fakat Portekizli oyuncu, Okan Buruk'un uzattığı eli sıkmak istemedi.

"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI"

Sergio Oliveira, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti. Okan Buruk ile arasında bir süre İtalyanca tartışma yaşandı.

BİLETİ KESİLDİ

Bu olayın ardından Okan Buruk, Sergio Oliveira'yı Beşiktaş ile oynanan maçtan önceki hiçbir antrenmana almadı ve kadro dışı bıraktı. Sergio Oliveira ile ilgili kesin kararın Galatasaray yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.