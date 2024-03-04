Galatasaray'da tokalaşma krizi! Soyunma odası karıştı, Okan Buruk yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı
Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndan elendiği maçı Fatih Karagümrük maçının ardından yaşanan tokalaşma krizi gün yüzüne çıktı. Okan Buruk'un maç sonunda soyunma uzattığı eli sıkmayan yıldız futbolcu hocasıyla tartışma yaşadı. Yaşanan krizin ardından Okan Buruk kadro dışı kararı aldı.
Beşiktaş'ı deplasmanda devirerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da tokalaşma krizi yaşanıyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen Beşiktaş derbisinde kadroya alınmayan Sergio Oliveira'nın hocasıyla tartışma yaşadığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın hafta içinde Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek elendiği maçın devre arasında oyundan alınan Oliveira duruma tepki gösterdi.
OKAN BURUK'UN ELİNİ SIKMADI
Haluk Yürekli'nin haberine göre; kaybedilen maçın ardından Okan Buruk, soyunma odasında tek tek tüm futbolcularının elini sıkarak teselli etti. Sıra Sergio Oliveira'ya da geldi ve Okan Buruk elini uzattı. Fakat Portekizli oyuncu, Okan Buruk'un uzattığı eli sıkmak istemedi.
"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI"
Sergio Oliveira, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti. Okan Buruk ile arasında bir süre İtalyanca tartışma yaşandı.
BİLETİ KESİLDİ
Bu olayın ardından Okan Buruk, Sergio Oliveira'yı Beşiktaş ile oynanan maçtan önceki hiçbir antrenmana almadı ve kadro dışı bıraktı. Sergio Oliveira ile ilgili kesin kararın Galatasaray yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.