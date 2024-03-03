Galatasaray'dan Beşiktaş'a dikkat çeken gönderme: Fark var

03 Mart 2024 23:10 - Güncelleme : 03 Mart 2024 23:31

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle puanını 75 yaptı ve liderliğe yeniden yükseldi.

“FARK VAR”

Sarı kırmızılılar maçın ardından Beşiktaş ile 29'a çıkan puan farkını sosyal medyadan paylaştı. Sarı kırmızılılar puan tablosunu paylaşarak, "FARK VAR" mesajını yazdı.

Sarı kırmızılıların golü 2. dakikada Al Musrati'nin kendi kalesine atmasıyla geldi. Bu galibiyetle Galatasaray puanını 75 yaptı, Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

"KARTAL" PAYLAŞIMI TEPKİ ALDI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, derbinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımına tepki gösterdi. Arat, sarı-kırmızılı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diyerek tepki gösterdi.