Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! Cezası kaldırıldı

06 Ocak 2024 00:04 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 00:15

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar sonrası PFDK'ya sevk edilmiş ve para cezası almıştı. Tahkim, para cezasında indirim yaptığını duyurdu. Detaylar...

Tahkim kurulu yaptığı açıklama Erden Timur'un cezası hakkında indirime gittiğini duyurdu. TFF, ''Galatasaray A.Ş. idarecisi Erden Timur’a, 25.12.2023 tarihinde medyaya yaptığı ve kulüp resmi youtube hesabında yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.'' denildi.

"DAHA ÇOK BAĞIRANIN HAKLI OLDUĞU BİR ORTAM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni"nin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erden Timur, "Geçenlerde yaşanan olayın üzerimize verdiği sorumlulukla hoyratça değil hakkımızı çok doğru şekilde savunmalıyız. Bir şeyler kaybetsek bile Türk futbolu için doğru şeyler yapmalıyız. Bir programa çıkıp Türk futbolu için yapılması gerekenleri 2 saat saydık. Şampiyon olmak, haksızlığa uğramamak çok önemli. Ancak, hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Daha çok bağıranın, daha çok manipülasyon yapanın daha haklı olduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Tezahürünü gördük. TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Üst düzey ve şampiyonluğa etki eden bir maçta bunun kabul edilmesi mümkün değil. Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılması."

"TELEFONLAR, HER ŞEY İNCELENSİN"

"Galatasaray olarak tahkikat komisyonları kurulsun, resmi mercilerle ilişkiler tetkik edilsin. Daha ekim ayında başvurduk. Bu isteklerimiz için TFF'yi göreve davet ettik. Yaşanmasın istedik ama yaşandı da... Bu son olsun. Kötü bir olay yaşadık. Gerek yöneticilerin TFF'yle, gerek sosyal medyayla, gerek medya yöneticileriyle görüşmelerin tahlil edilmesi lazım. Kamuoyunu baskılayarak, manipüle edilerek yapılıyor. Derhal önlenmeli. Sonuçlar sahaya yansıyor. Telefonlar, her şey incelensin.