Galatasaray'ın paylaşımına Fenerbahçe'den sert cevap | Son dakika

26 Şubat 2024 19:44 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 20:28

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert sözlerle cevap verdi. Sarı kırmızıların "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz" yaptıkları paylaşımla sonuna kadar savaşacaklarını ifade etti.

"SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a verdiği cevap şu şekilde:

Tarihe kazılı, değişmeyen gerçekler! Saha içinde ve saha dışında, karanlık, derin lobilerinizle sonuna kadar savaşacağız!

Sarı lacivertli takım ayrıca, Galatasaray resmi hesabını da etiketledi.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZLA YENECEĞİZ"

Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın TFF ve Fenerbahçe hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz"

Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.