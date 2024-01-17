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17 Ocak 2024 23:34 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:36

Galatasaraylı eski basketbolcu hayatını kaybetti! NBA'de maç iptal edildi

Golden State Warriors'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten ve 2008-09 sezonunda Galatasaray forması giyen eski basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 46 yaşındaki yardımcı antrenörün ölümü sonrası Utah Jazz - GS Warriors karşılaşması iptal edildi. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaraylı eski basketbolcu hayatını kaybetti! NBA&#039;de maç iptal edildi
NBA, Basketbol

Galatasaray'ın eski basketbolcularından Dejan Milojevic kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. 

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta 2021'den beri yardımcı antrenörlük görevi yapan Milojevic'in ölümü sonrası bu gece oynanması planlanan Utah Jazz - GS Warriors karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelendi.

https://twitter.com/WarriorsPR/status/1747649384089808930

YEMEK YERKEN RAHATSIZLANDI 

ESPN’de yer alan habere göre; Warriors yardımcı koçu Dejan Milojevic, restoranda yemek yediği sırada rahatsızlandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Dejan Milojevic ani kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Kariyerinde uzun pozisyonlarında oynayan ve Partizan, Valencia, Galatasaray formaları da giymiş olan 46 yaşındaki eski basketbolcu aktif olarak Golden State Warriors'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi. 

Galatasaraylı eski basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle vefat etti

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