Galatasaraylı eski basketbolcu hayatını kaybetti! NBA'de maç iptal edildi

17 Ocak 2024 23:34 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:36

Galatasaray'ın eski basketbolcularından Dejan Milojevic kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta 2021'den beri yardımcı antrenörlük görevi yapan Milojevic'in ölümü sonrası bu gece oynanması planlanan Utah Jazz - GS Warriors karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelendi.

https://twitter.com/WarriorsPR/status/1747649384089808930

YEMEK YERKEN RAHATSIZLANDI

ESPN’de yer alan habere göre; Warriors yardımcı koçu Dejan Milojevic, restoranda yemek yediği sırada rahatsızlandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Dejan Milojevic ani kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Kariyerinde uzun pozisyonlarında oynayan ve Partizan, Valencia, Galatasaray formaları da giymiş olan 46 yaşındaki eski basketbolcu aktif olarak Golden State Warriors'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi.