Galatasaraylı eski basketbolcu hayatını kaybetti! NBA'de maç iptal edildi
Golden State Warriors'da yardımcı antrenörlük görevini yürüten ve 2008-09 sezonunda Galatasaray forması giyen eski basketbolcu Dejan Milojevic kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 46 yaşındaki yardımcı antrenörün ölümü sonrası Utah Jazz - GS Warriors karşılaşması iptal edildi.
Galatasaray'ın eski basketbolcularından Dejan Milojevic kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.
NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ta 2021'den beri yardımcı antrenörlük görevi yapan Milojevic'in ölümü sonrası bu gece oynanması planlanan Utah Jazz - GS Warriors karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelendi.
https://twitter.com/WarriorsPR/status/1747649384089808930
YEMEK YERKEN RAHATSIZLANDI
ESPN’de yer alan habere göre; Warriors yardımcı koçu Dejan Milojevic, restoranda yemek yediği sırada rahatsızlandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki Dejan Milojevic ani kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.
Kariyerinde uzun pozisyonlarında oynayan ve Partizan, Valencia, Galatasaray formaları da giymiş olan 46 yaşındaki eski basketbolcu aktif olarak Golden State Warriors'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi.