Galibiyet sonrası Icardi'den şampiyonluk açıklaması

17 Mart 2024 18:38 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:39

Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, son yılların en unutulmayacak maçları arasına giren karşılaşmada Kasımpaşa'yı 90. dakikada attığı golle 4-3 mağlup etti.

Maçın yıldızı Mauro Icardi, galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Biraz zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. İkinci yarı sahaya alıştık ve kazanmak için çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz. Bu formayla goller atmak benim için büyük bir onur. Türkiye'nin en iyi takımıyız."

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

"Geçen sene şampiyon olarak bunu gösterdik. Uzun galibiyet serileri yapıyoruz. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece şampiyon olan taraf olacağımıza inanıyorum."